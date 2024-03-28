Станом на четвер, 28 березня, у Харківській області застосовують графіки відключення світла. Втім, зі зростанням споживання можливе застосування обмеження в Одеській та Хмельницькій областях.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Зазначається, що вітер залишив без електроенергії 19 населених пунктів на Хмельниччині та п'ять на Київщині. З інших причин станом на ранок знеструмлено 389 населених пунктів.
Через бойові дії відключення світла сталися в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях, а через технологічні порушення - на Київщині та Кіровоградщині.
В «Укренерго» зауважують, що на одній з теплових електростанцій після ремонту включений в роботу енергоблок.
Наразі електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Дефіциту в енергосистемі не прогнозується.
Вранці й надалі протягом доби імпортується електроенергія з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 13 087 МВт-год.
Нагадаємо, що у ніч на 25 березня, росіяни пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів «Укренерго» в Одесі. Внаслідок атаки без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.
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Станом на четвер, 28 березня, у Харківській області застосовують графіки відключення світла. Втім, зі зростанням споживання можливе застосування обмеження в Одеській та Хмельницькій областях.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Зазначається, що вітер залишив без електроенергії 19 населених пунктів на Хмельниччині та п'ять на Київщині. З інших причин станом на ранок знеструмлено 389 населених пунктів.
Через бойові дії відключення світла сталися в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях, а через технологічні порушення - на Київщині та Кіровоградщині.
В «Укренерго» зауважують, що на одній з теплових електростанцій після ремонту включений в роботу енергоблок.
Наразі електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Дефіциту в енергосистемі не прогнозується.
Вранці й надалі протягом доби імпортується електроенергія з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 13 087 МВт-год.
Нагадаємо, що у ніч на 25 березня, росіяни пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів «Укренерго» в Одесі. Внаслідок атаки без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.