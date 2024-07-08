У понеділок, 8 липня, в «Миколаївобленерго» підтвердили, що графік відключення електроенергії відтерміновано.
Про це повідомила пресслужба обленерго в телеграм-каналі.
Як зафіксував диспетчерський центр «Укренерго» споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу вранці зменшити обсяг обмежень.
Зазначається, що з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати графіки у 4 черги, в інші години — у 3 черги графіків.
Раніше повідомлялося, що через проведення ремонтних робіт ряд вулиць у Миколаєві залишиться без світла.
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У понеділок, 8 липня, в «Миколаївобленерго» підтвердили, що графік відключення електроенергії відтерміновано.
Про це повідомила пресслужба обленерго в телеграм-каналі.
Як зафіксував диспетчерський центр «Укренерго» споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу вранці зменшити обсяг обмежень.
Зазначається, що з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати графіки у 4 черги, в інші години — у 3 черги графіків.
Раніше повідомлялося, що через проведення ремонтних робіт ряд вулиць у Миколаєві залишиться без світла.