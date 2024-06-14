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У п’ятницю, 14 червня, по всій Україні діятимуть графіки відключень світла з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляє Укренерго.

«Усі області України матимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Планується погодинне відключення світла з 18:00 до 22:00 по всій Україні», — йдеться у повідомленні.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури та підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, згідно з урядовою постановою, обмежуватися не буде.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.