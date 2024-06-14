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У вівторок, 14 червня, графіки погодинних відключень в Україні почнуть діяти раніше.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Зазначається, що оновлені графіки погодинних відключень запровадять вже з 14:00 до 22:00.

Деякі органи місцевої влади по країні також підтвердили інформацію.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.