У вівторок, 14 червня, графіки погодинних відключень в Україні почнуть діяти раніше.
Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.
Зазначається, що оновлені графіки погодинних відключень запровадять вже з 14:00 до 22:00.
Деякі органи місцевої влади по країні також підтвердили інформацію.
Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У вівторок, 14 червня, графіки погодинних відключень в Україні почнуть діяти раніше.
Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.
Зазначається, що оновлені графіки погодинних відключень запровадять вже з 14:00 до 22:00.
Деякі органи місцевої влади по країні також підтвердили інформацію.
Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.