Вдень 6 квітня у Нідерландах правоохоронці двічі затримали шведську кліматичну активістку Грету Тунберг на несанкціонованій акції протесту у Гаазі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на європейські ЗМІ.

Зазначається, що Грета Тунберг вчора оголосила в соціальних мережах, що хоче взяти участь у демонстрації шостого квітня на автомагістралі А12 в Гаазі.

Демонстранти з організації Extinction Rebellion планували перекрити трасу А12, яка сполучає Гаагу з іншими великими містами, зокрема Амстердамом, Роттердамом та Утрехтом.

Поліція зупинила кілька сотень активістів, коли ті спробували вийти на шосе А12. Потім демонстранти заблокували рух на Zuid Hollandlaan та перехрестя Koningskade і Korte Voorhout. Інша частина активістів зібралася у парку Малівельд в Гаазі, де зазвичай проходять мітинги.

Грету Тунберг поліція затримала однією з перших на Zuid Hollandlaan близько 14:30, за місцевим часом.

Згодом, на подив багатьох демонстрантів і поліції, активістка Грета Тунберг знову приєдналася до активістів близько 15:45 на Koningskade і сіла з ними на зебру. Така акція тривала недовго, близько 16:00 її знову затримала поліція.

Нагадаємо, минулоріч Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції, за рішенням суду вона повинна буде виплатити штрафи.