Група школярів заблукала у Карпатах: їх знайшли. Фото: ДСНС

У горах на Прикарпатті рятувальники розшукали групу заблукалих заблукалих школярів, яких супроводжував дорослий.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

12 учнів десятого класу й один дорослий не змогли самостійно зорієнтуватися на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району Івано-Франківської області, тому звернулися за допомогою до рятувальників.

Група школярів заблукала у Карпатах: їх знайшли. Фото: ДСНС

Рятувальники встановили координати місця перебування групи, розшукали її та супроводили до полонини Смотрич.

ДСНС рекомендує усім туристам перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», вивчати маршрут й обов’язково стежити за прогнозами погоди.

Нагадаємо, 14 лютого в горах Румунії знайшли тіло українця, який незаконно перетнув кордон.