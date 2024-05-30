У горах на Прикарпатті рятувальники розшукали групу заблукалих заблукалих школярів, яких супроводжував дорослий.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
12 учнів десятого класу й один дорослий не змогли самостійно зорієнтуватися на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району Івано-Франківської області, тому звернулися за допомогою до рятувальників.
Рятувальники встановили координати місця перебування групи, розшукали її та супроводили до полонини Смотрич.
ДСНС рекомендує усім туристам перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», вивчати маршрут й обов’язково стежити за прогнозами погоди.
Нагадаємо, 14 лютого в горах Румунії знайшли тіло українця, який незаконно перетнув кордон.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У горах на Прикарпатті рятувальники розшукали групу заблукалих заблукалих школярів, яких супроводжував дорослий.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
12 учнів десятого класу й один дорослий не змогли самостійно зорієнтуватися на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району Івано-Франківської області, тому звернулися за допомогою до рятувальників.
Рятувальники встановили координати місця перебування групи, розшукали її та супроводили до полонини Смотрич.
ДСНС рекомендує усім туристам перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», вивчати маршрут й обов’язково стежити за прогнозами погоди.
Нагадаємо, 14 лютого в горах Румунії знайшли тіло українця, який незаконно перетнув кордон.