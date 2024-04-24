Очеретинська селищна військово-цивільна адміністрація Донецької області / Фото з відкритих джерел

В Очеретиному Донецької області через постійні обстріли складна гуманітарна ситуація, росіяни б’ють усіма можливими видами зброї.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.

— Суцільні руїни, все палає, знищені до фундаменту багатоповерхівки, а приватний сектор дуже сильно розбитий. Складна гуманітарна ситуація, яка обумовлена постійними обстрілами. Обстріли не вщухають, росіяни б’ють всім чим можна, різними калібрами, мінометами, КАБами. Востаннє екіпаж «Білих янголів» в минулу суботу проводили евакуацію пораненого чоловіка. Тут потрібно робити все дуже швидко. Там просто суцільний жах. Тільки надали допомогу почали виносити до автівки, приліт з артилерії, їдуть населеним пунктом обстріли зліва, справа, обстріли просто неймовірні, — зазначив представник поліції.

За його словами, гасити пожежі після обстрілів немає умов, бо у такій ситуації неможливо загнати техніку, щоб фахівці ДСНС приїхали одним чи двома розрахунками й надавали допомогу.

— Навіть евакуацію, там проводять за лічені хвилини, коли хлопці підїхали, замотали ногу чоловіку, там уламок снаряда пробив ногу, виносять уже і метрів за 20 від них у сусідню будівлю, а це приватний сектор, приліт з артилерії, все полетіло шибки, дах, уламки, — розказав Павло Дяченко.

Обстріл селища Очеретине Донецької області 14 квітня / Фото: Вадим Філашкін Обстріл селища Очеретине Донецької області 14 квітня / Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, російські війська вдень 14 квітня скинули авіабомбу на селище Очеретине Донецької області. Окупанти влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки. Також двоє людей поранені — їх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу