Головне управління розвідки спільно з місцевим рухом опору завдали удару по скупченню російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це повідомили в ГУР.

За даними розвідки, вчора, 22 березня, у Мелітополі вдарили по групі російкої армії та їх військовій техніці. Загалом було два вибухи.

За попередніми даними, атакували близько 20 російських військових, дві тентовані вантажівки «Камаз» та УАЗ «Патріот». Утім, у розвідці додають, що точні втрати внаслідок удару ще уточнюються.

Нагадаємо, що нещодавно під тимчасово захопленим Мелітополем Запорізької області сили спротиву підірвали автомобіль кадирівців. Цьому передувала перестрілка.