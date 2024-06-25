У вівторок, 25 червня військові Департаменту активних дій Головного управління розвідки по польовому складу боєприпасів російської армії в Ольховатському районі Воронезької області.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
Зазначається, що на майданчиках зі снарядами, площею 3500 квадратних метрів, виникла пожежа з детонацією, яка триває досі.
За даними Міноборони РФ, у ніч проти 25 червня російська ППО знищила один безпілотник над територією Воронезької області.
Тим часом губернатор Воронезької області Олександр Гусєв визнав детонацію вибухонебезпечних об'єктів в Ольховатському районі. За його словами, інцидент стався далеко від цивільних будівель, тому ніхто з жителів району не постраждав.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 червня безпілотники атакували Бєлгород, що в Росії, а також інші населені пункти області. Місцева влада звинувачує в атаці Україну.
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У вівторок, 25 червня військові Департаменту активних дій Головного управління розвідки по польовому складу боєприпасів російської армії в Ольховатському районі Воронезької області.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
Зазначається, що на майданчиках зі снарядами, площею 3500 квадратних метрів, виникла пожежа з детонацією, яка триває досі.
За даними Міноборони РФ, у ніч проти 25 червня російська ППО знищила один безпілотник над територією Воронезької області.
Тим часом губернатор Воронезької області Олександр Гусєв визнав детонацію вибухонебезпечних об'єктів в Ольховатському районі. За його словами, інцидент стався далеко від цивільних будівель, тому ніхто з жителів району не постраждав.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 червня безпілотники атакували Бєлгород, що в Росії, а також інші населені пункти області. Місцева влада звинувачує в атаці Україну.