У тимчасово окупованому Криму внаслідок спецоперації ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України
Зазначається, що успішну операцію провів підрозділ ГУР «Group 13».
«Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Міністерство цифрової інформації звернулося до мешканців тимчасово окупованого Криму поділитися інформацією про розташування російського ракетного комплексу «Бастіон».
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
У тимчасово окупованому Криму внаслідок спецоперації ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України
Зазначається, що успішну операцію провів підрозділ ГУР «Group 13».
«Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Міністерство цифрової інформації звернулося до мешканців тимчасово окупованого Криму поділитися інформацією про розташування російського ракетного комплексу «Бастіон».