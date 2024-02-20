Будинок, де згоріло 15 людей. Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд повернув у власність Харкова земельну ділянку, на якій розміщувався нелегальний будинок для літніх людей, в якому у 2021 році згоріло 15 людей.

Тепер власник будинку має його знести, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Ленінський районний суд Харкова продовжує розглядати кримінальну справу відносно чотирьох обвинувачених за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило у 2021 році виникнення пожежі з численними жертвами осіб похилого віку в будівлі по вулиці Нижній Гиївській на території Холодногірського району.

Водночас Новобаварська окружна прокуратура встановила наявність порушень при використанні земельної ділянки для розміщення вказаної будівлі.

Зокрема встановлено, що зазначена двоповерхова будівля, яка використовувалась для проживання осіб похилого віку, побудована у 2012 році самочинно, без належної проектно-дозвільної документації та розміщена частково на земельній ділянці щодо якої Харківською міською радою ще в 2008 році прийнято рішення про надання в оренду для обслуговування житлового будинку за вказаною адресою. Проте відповідного договору оренди в подальшому укладено так і не було.

Вартість земельної ділянки, яка підлягає поверненню за судовим рішенням, складає майже пів мільйона гривень.

«Незважаючи на фактичне використання вказаної земельної ділянки комунальної форми власності без укладеного договору оренди, Харківською міською радою як власником будь-які заходи з метою усунення вказаних порушень протягом тривалого часу не вживалися, в тому числі й після пожежі з численними жертвами, яка набула значного суспільного резонансу, а також після направлення органами прокуратури у встановленому законом порядку відповідних листів, якими міську раду поінформовано про наявні порушення та запропоновано самостійно пред’явити відповідний позов з метою захисту порушених інтересів», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з нездійсненням органом місцевого самоврядування відповідних повноважень окружна прокуратура в 2021 році звернулася до суду з позовом.

Рішенням Київського районного суду Полтави позов прокурора задоволено повністю.

Нагадаємо, трагедія сталася у січні 2021 року. На момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини. 15 з них загинули та 5 постраждали.

Тоді президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову відкрити справу за фактом пожежі у будинку для літніх людей у Харкові.