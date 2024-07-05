Обстріл Херсона (фото ілюстративне)

Мешканку Херсона доставили до лікарні, яка напередодні потрапила під ворожий обстріл.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що в 65-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

«Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Потерпілій надають необхідну допомогу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що над Миколаївською областю було знищено три дрони, про що повідомляла Миколаївська ОВА.

Раніше повідомлялось, що вчора, 4 липня, росіяни атакували 18 населені пункти області. Внаслідок російської агресії на Херсонщині постраждали троє людей.