Мешканку Херсона доставили до лікарні, яка напередодні потрапила під ворожий обстріл.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що в 65-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
«Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Потерпілій надають необхідну допомогу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що над Миколаївською областю було знищено три дрони, про що повідомляла Миколаївська ОВА.
Раніше повідомлялось, що вчора, 4 липня, росіяни атакували 18 населені пункти області. Внаслідок російської агресії на Херсонщині постраждали троє людей.
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Мешканку Херсона доставили до лікарні, яка напередодні потрапила під ворожий обстріл.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що в 65-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
«Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Потерпілій надають необхідну допомогу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що над Миколаївською областю було знищено три дрони, про що повідомляла Миколаївська ОВА.
Раніше повідомлялось, що вчора, 4 липня, росіяни атакували 18 населені пункти області. Внаслідок російської агресії на Херсонщині постраждали троє людей.