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Колишня головна бухгалтерка одного з управлінь Первомайської міської ради, яка уже відбуває покарання за аналогічні злочини, засуджена до восьми років і чотирьох місяців ув’язнення за привласнення 1,2 мільйона гривень бюджетних коштів.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Раніше повідомлялось, що за версією слідства 49-річна посадовиця, у період з березня 2019 по грудень 2020 року, перебуваючи на посаді головного бухгалтера управління, склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, згідно яких нарахувала та незаконно отримала заробітну плату, значно вищу за встановлений оклад. Її інкриміновано кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 стаатті 366, частиною 1 статті 362, частиною 2 та 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Суд визнав її винною в інкримінованих кримінальних правопорушеннях та призначив покарання 8 років 4 місяці позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили. Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (стаття 532 КПК України).

Нагадаємо, колишню головну бухгалтерку апарату виконкому Первомайської міськради засудили до 6 років в’язниці за привласнення бюджетних коштів. У судовому засіданні доведено, що жінка у період з лютого 2020 по серпень 2022 року, склала завідомо неправдиві документи, згідно яких нарахувала та незаконно отримала на власний рахунок заробітну плату, значно вищу за встановлений оклад, на загальну суму майже 127 тисяч гривень.

У травні 2023 року до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна було засуджено головного бухгалтера управління Первомайської міської ради, яка за такою ж схемою заволоділа бюджетними коштами у сумі майже 8 мільйонів гривень.