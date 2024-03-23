В Миколаєві 19 березня патрульні Максим Качан та Сергій Полтараков врятували 19-річну дівчину, яка збиралась стрибнути з вікна 9-ти поверхового будинку.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
За словами патрульних про інцидент повідомили небайдужі громадяни будинку.
«Дівчина сиділа на 9-му поверсі у вікні сходової клітки. Інспектори без зволікань піднялися до неї, схопили та затягнули у під'їзд, а після передали медикам»,— йдеться у повідомленні.
Як з'ясувалося пізніше, дівчина перебувала з явними ознаками наркотичного сп'яніння.
Нагадаємо, патрульні врятували жінку, яка хотіла вкоротити собі віку.
В Миколаєві 19 березня патрульні Максим Качан та Сергій Полтараков врятували 19-річну дівчину, яка збиралась стрибнути з вікна 9-ти поверхового будинку.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
За словами патрульних про інцидент повідомили небайдужі громадяни будинку.
«Дівчина сиділа на 9-му поверсі у вікні сходової клітки. Інспектори без зволікань піднялися до неї, схопили та затягнули у під'їзд, а після передали медикам»,— йдеться у повідомленні.
Як з'ясувалося пізніше, дівчина перебувала з явними ознаками наркотичного сп'яніння.
Нагадаємо, патрульні врятували жінку, яка хотіла вкоротити собі віку.