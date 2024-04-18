У Німеччині затримали двох російських шпигунів, фото з відкритих джерел

У Баварії затримала двох шпигунів, які нібито стежили за американськими базами в інтересах Росії та планували напади на військові транспортні шляхи.

Про це пише Der Spiegel.

Зазначається, що головний підозрюваний — 39-річний німець російського походження родом з Баварії. Федеральна прокуратура звинувачує його, серед іншого, в агентурній діяльності на користь спецслужб в диверсійних цілях і зніманні військових об'єктів, що загрожує безпеці країни.

За даними слідства, фігурант з жовтня 2023 року обговорював зі зв'язковими з російської спецслужби диверсійні операції в Німеччині. Він погодився здійснити підпал та підрив на об'єктах військової інфраструктури, оборонних компаніях та промислових об'єктах.

Окрім того, основна увага приділялася транспортним шляхам, що використовуються для перевезення військових вантажів. Кінцевою метою запланованих атак був підрив німецької підтримки України, повідомили правоохоронці.

За інформацією прокурорів, підозрюваний також розвідував і фотографував військові об'єкти США в Німеччині. У цьому йому, імовірно, допомагав 37-річний німець російського походження. Зроблені фото вони надсилали своїм російським клієнтам.

Як повідомляє видання, серед військових об'єктів, за якими велося шпигунство, були об'єкти Збройних сил США в місті Графенвер, Баварія. Серед іншого, там розташований військовий полігон, де американська армія тренує українських солдатів, зокрема на бойових танках Abrams.

Так, головний підозрюваний у період з 2014 по 2016 рік, як стверджується, належав до псевдоугрупування «ДНР». Німецька судова система з того часу класифікувала цей підрозділ як терористичну організацію — саме тому підозрюваного також звинувачують у членстві в терористичній організації за кордоном.

Відомо, що фігурант мав вогнепальну зброю, тому прокуратура відкрила проти нього розслідування за підозрою в підготовці насильницького злочину, що загрожує державі.

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