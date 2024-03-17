Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня / Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Російські терористи своєю новою атакою на Миколаїв 17 березня хотіли повторити свій злочин в Одесі. Вони використовували ту саму тактику.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

— Ворог застосував сьогодні, ймовірно, ракети «Іскандер-М» по Миколаєву. Знову використовуючи тимчасово окуповану територію Криму. Тактика удару, дійсно, була схожа на ту, яку ворог застосував по Одесі. Коли після удару однією ракетою витримано паузу, яка передбачає прибуття аварійних служб, і нанесено повторний удар фактично в той самий сектор, — сказала вона.

Також речниця зазначила, що внаслідок удару пошкоджені більше десятка будинків та легкові автомобілі.

— Очевидно, що ворог намагався поцілити в інфраструктурний обʼєкт, який також пошкоджено, — додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, що стався 17 березня, в лікарні померла одна людина. Загалом від атаки постраждали шестеро людей, зокрема дитина.