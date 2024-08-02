Пожежа у Миколаївській області 1-2 серпня / Фото: ДСНС

За добу з 1 та в ніч на 2 серпня на території Миколаївської області відбулось 40 пожеж. Горіли авто, суха трава, природна екосистема та інфраструктура, після ворожого обстрілу. На пожежі багатоповерхівки, постраждав чоловік.

Як це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Щодо пожеж в житловому секторі, один з епізодів стався у Миколаєві, зазначають надзвичайники. За повідомленням з вікон квартири на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку виднівся дим. Вогнеборці, які прибули на виклик, під час проведення розвідки в кімнаті виявили чоловіка. Як зʼясувалось, постраждалий міцно заснув, забувши про їжу, яку залишив на ввімкненій плиті. Вона почала підгоряти та в оселі утворилось щільне задимлення. Рятувальники винесли чоловіка на вулицю та передали бригаді швидкої медичної допомоги, від госпіталізації той відмовився. Інші пожежі в житловому секторі без резонансу, розповідають рятувальники.

Пожежа у Миколаївській області 1-2 серпня / Фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області 1-2 серпня / Фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області 1-2 серпня / Фото: ДСНС

За словами вогнеборців, екосистеми вчора горіли на досить значних площах, загалом понад 56 гектарів. Палали суха трава, чагарники та очерет.

Варто зазначити, що в одному з епізодів, який виник поблизу з автодорогою, через задимленість шляху існувала загроза аварійних ситуацій, тож довелось залучати правоохоронців, які до ліквідації пожежі регулювали рух цієї ділянки дороги.

Від ДСНС до ліквідації залучались понад 120 рятувальників, допомагали у гасінні місцеві пожежні команди «Первомайське», Гурʼївка, Синюхин Брід, Галицинове та Привільне.

Пожежа у Миколаївській області 1-2 серпня / Фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області 1-2 серпня / Фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області 1-2 серпня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, рятувальники 31 липня, загасили 31 пожежу на території Миколаївської області — горіли ліс, поля та сміття.