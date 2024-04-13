Іран почав атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників по Ізраїлю.
Про це пише видання Jerusalem Post.
За попередньою оцінкою, основними цілями атак є військові об'єкти, зокрема військові бази. Дрони мають досягти цілей за кілька годин.
Зазначимо, що Ізраїль через загрозу атаки зі сторони Ірану ввів низку обмежень для забезпечення безпеки населення.
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Іран почав атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників по Ізраїлю.
Про це пише видання Jerusalem Post.
За попередньою оцінкою, основними цілями атак є військові об'єкти, зокрема військові бази. Дрони мають досягти цілей за кілька годин.
Зазначимо, що Ізраїль через загрозу атаки зі сторони Ірану ввів низку обмежень для забезпечення безпеки населення.