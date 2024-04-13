Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Ірану

Ізраїль через можливу атаку з боку Ірану вводить низку обмежень для забезпечення безпеки населення.

Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише Times of Israel.

Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі увечері 13 квітня оголосив, що через загрозу нападу по всій країні забороняється освітня діяльність та обмежуються громадські зібрання до 1000 людей. У деяких районах, наприклад, поблизу кордону з Сектором Гази та Ліваном діють суворіші обмеження на зібрання людей.

Обмеження діятимуть до 23:00 понеділка, 15 квітня.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану. За даними ізраїльських ЗМІ, після військового кабінету прем'єр планує провести ширший кабінет безпеки.

Тим часом йорданське ЗМІ Roya News повідомило, що Йорданія, яка межує з Ізраїлем, оголосила про закриття повітряного простору над країною для всіх рейсів з 22:00 за Києвом.

Раніше в The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела писали, що найближчими днями Іран готується до атаки на Ізраїль.