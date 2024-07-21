Президент США Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави.

Про це він повідомив у себе на сторінці в X.

Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп через кілька хвилин після того, як Байден оголосив про свій вихід з перегонів, у телефонній розмові з CNN назвав свого колишнього суперника «одним з найгірших президентів в історії нашої країни».

Згодом, Джо Байден запропонував висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

«Демократи — настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це», — написав Джо Байден.

Нагадаємо, редакційна колегія газети The New York Times закликала президента США Джо Байдена знятися з подальших передвиборчих змагань і передати своє місце більш «енергійному» кандидату від демократів.

Раніше повідомлялося, що після дебатів, які відбулися 27 червня, 60% виборців вважають, що Джо Байдена слід замінити як кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США.