Кабмін дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації чиновників, фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів дозволив Міжвідомчій робочій групі з організації призову військовозобов'язаних держслужбовців та працівників держпідприємств подавати міністру оборони пропозиції про збільшення обсягів бронювання.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами організаціями на період мобілізації та на воєнний час, в частині надання Міністру оборони повноважень приймати рішення на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації про збільшення обсягів бронювання», — повідомив Тарас Мельничук.

Отже, міністру оборони надано повноваження приймати рішення на основі пропозицій Міжвідомчої робочої групи щодо збільшення обсягів бронювання.

Нагадаємо, правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 87 кримінальних проваджень щодо ухилень від призову на військову службу за мобілізацією.

Загалом через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабної війни в Україні відкрито майже 11,3 тисяч кримінальних проваджень.