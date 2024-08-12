Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.
«Звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України», — написав він в Telegram.
Нагадаємо, що заступника міністра енергетики підозрюють отриманні хабаря у пів мільйона доларів.
За даними слідства, посадовець пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати обладнання шахти прифронтового району Донбасу. Посадовця Міненерго та його трьох підозрюваних затримали, коли вони отримували третій транш грошей.
Фігурантам провадження повідомлено про підозру, наразі тривають слідчі дії.
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Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.
«Звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України», — написав він в Telegram.
Нагадаємо, що заступника міністра енергетики підозрюють отриманні хабаря у пів мільйона доларів.
За даними слідства, посадовець пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати обладнання шахти прифронтового району Донбасу. Посадовця Міненерго та його трьох підозрюваних затримали, коли вони отримували третій транш грошей.
Фігурантам провадження повідомлено про підозру, наразі тривають слідчі дії.