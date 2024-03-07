Любомир Андрейчук. Скриншот з відео

Кандидат на посаду судді Конституційного суду Любомир Андрейчук не зміг назвати дату прийняття Конституції.

Відеозапис зі співбесідою Любомира Андрейчука з Дорадчою групою експертів, яка розглядає кандидатів, опублікували на на YouTube-каналі групи.

Наприкінці співпесіди професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ України Василь Шакун запитав Любомира Андрейчука, коли була прийнята Конституція України та зі скількох розділів вона складається.

— Оскільки ви готуєтесь до посади судді Конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України і з яких глав та статей вона складається? — запитав експерт.

У відповідь кандидат поцікавився, чи може він не відповідати на це запитання. Однак члени Дорадчої групи все ж наполягли, щоб він сказав хоча б рік прийняття Конституції. Після цього Любомир Андрейчук назвав рік, у якого, на його думку, було прийнято Основний Закон — 1991.

Конституцію України було прийнято 28 червня 1996 року. Вона складається з 15 розділів.

Згідно з автобіографією Любомира Андрейчука, яку він подав у якості кандидата на посаду, з 2013 року він працює суддею Господарського суду Закарпатської області. Також з 2019 року він викладає в Ужгородському національному університеті на кафедрі господарського права.

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