Наслідки російського удару по Харкову, 20 березня 2024 року, фото: АР

У Харкові після ракетного удару росії по Харкову у місті досі немає світла, але водопостачання вдалося частково відновити.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

На критичній інфраструктурі міста влада задіяла альтернативні джерела живлення і тепер у будинках харківʼян починає зʼявлятися вода. Крім цього, 40 тисяч абонентів міста забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень.

«Наразі немає електропостачання по всьому місту. Але нам вдалося частково відновити водопостачання зі зниженим тиском. Крім цього, хочу сказати, що ми випустили на лінії муніципальні автобуси, які частково замінили електротранспорт», — зазначив він у ефірі телемарафону.

На зараз 40 тисяч абонентів Харкова забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень.

Також мер повідомив, що в місті відкрилися всі «пункти незламності» та працюють пункти, що безкоштовно роздають їжу.

Як відомо, у ніч проти 22 березня, російська армія атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Сили оборони знищили 92 цілі.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Також о 05:10 в Миколаївській області внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється.