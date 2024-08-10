Стан повітря в Херсоні після російських обстрілів, фото: Супільне.Херсон

Вранці 10 серпня Херсон затягнуло димовою завісою після російських атак. У всіх районах міста відчувався неприємний запах.

Про це повідомили місцеві жителі, пише Суспільне.Херсон.

Журналісти повідомляють, що така ситуація спостерігається в трьох мікрорайонах міста.

«Завалило все димом, дуже погана видимість. Щось горить ще з учорашнього вечора, димом затягнуло все місто», — розповів херсонець, який проживає у середмісті.

Керівник МВА Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі написав, що за межами міста внаслідок обстрілів РФ виникла масштабна пожежа. Ліквідація пожежі ускладнюється тим, що вогонь розповсюдився на велику територію, тому оперативно загасити його немає можливості. Крім того, ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

«Просимо із розумінням поставитися до цієї ситуації і за можливості не перебувати на відкритому просторі», — звернулась до херсонців влада.

На даний момент пожежно-рятувальні підрозділи працюють на місці. Проводять гасіння пожежі, повідомила Суспільному речниця ГУ ДСНС України у Херсонській області Оксана Ульянова.

Нагадаємо, у повітрі Одеси з'явився неприємний запах через масштабну пожежу очерету на 16 гектарах «полів фільтрації» біля міста. До атмосфери потрапило понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу.