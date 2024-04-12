Наслідки атаки на Одещину 10 квітня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 10 квітня збільшилася до шести. У лікарні помер чоловік, який дістав поранення під час ракетного удару.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

«Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 10 квітня збільшилася до шести. На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 10 квітня близько 18:20 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини. Область атакували балістикою, попередньо – ракетами «Іскандер-М». Серед загиблих — 10-річна дівчинка, ще 14 — отримали поранення, їх госпіталізовано.

Також нагадаємо, що в лікарні Миколаєва у пʼятницю, 12 квітня, загинув 37-річний чоловік, який постраждав від ракетного удару по місту.