Мешканець Печерського району Києва викликав поліцію, бо йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Киянин викликав поліцію, бо йому наснився страшний сон. Фото: Патрульна поліція Києва

«У Печерському районі ми отримали повідомлення про вбивство. Інспектори негайно прибули на місце, де на них чекав заявник. Напарники поспілкувалися з чоловіком та встановили, що інформація про вбивство не підтвердилася. Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних», — йдеться у повідомленні.

На чоловіка інспектори винесли постанову за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Нагадуємо, що за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань — передбачена адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3️400 гривень», — додали в патрульній поліції.

Нагадаємо, мешканець селища Смига на Рівненщині викликав поліцію, бо заховав пакетик коноплі і не міг його знайти.