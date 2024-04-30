Мешканець Печерського району Києва викликав поліцію, бо йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
«У Печерському районі ми отримали повідомлення про вбивство. Інспектори негайно прибули на місце, де на них чекав заявник. Напарники поспілкувалися з чоловіком та встановили, що інформація про вбивство не підтвердилася. Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних», — йдеться у повідомленні.
На чоловіка інспектори винесли постанову за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«Нагадуємо, що за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань — передбачена адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3️400 гривень», — додали в патрульній поліції.
Нагадаємо, мешканець селища Смига на Рівненщині викликав поліцію, бо заховав пакетик коноплі і не міг його знайти.
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Мешканець Печерського району Києва викликав поліцію, бо йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
«У Печерському районі ми отримали повідомлення про вбивство. Інспектори негайно прибули на місце, де на них чекав заявник. Напарники поспілкувалися з чоловіком та встановили, що інформація про вбивство не підтвердилася. Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних», — йдеться у повідомленні.
На чоловіка інспектори винесли постанову за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«Нагадуємо, що за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань — передбачена адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3️400 гривень», — додали в патрульній поліції.
Нагадаємо, мешканець селища Смига на Рівненщині викликав поліцію, бо заховав пакетик коноплі і не міг його знайти.