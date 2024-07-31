Киянина підозрюють у вбивстві дружини отрутою / Фото: Нацполіція

У Києві чоловік місяцями труїв неофіційну дружину, з якою прожив 15 років, щоб забрати квартиру і машину. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Правоохоронці встановили, що 67-річний житель Оболонського району труїв співмешканку важким металом протягом трьох місяців, поки вона не померла, повідомили у Головному управлінні Нацполіції Києва.

За даними слідства, чоловік останні три місяці життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоксичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні.

У жінки набрякали руки та ноги, випадало волосся, не було сил та апетиту. Причиною такого стану лікарі називали токсичний гепатит, однак не могли пояснити, що викликало раптову хворобу.

Слідчі кажуть, що чоловік продовжував труїти жінку навіть у лікарні, а коли вона не могла самостійно пересуватися — наполіг на виписці додому.

Авто, яке киянин забрав собі після смерті дружини / Фото: Нацполіція Киянина підозрюють у вбивстві дружини отрутою / Фото: Нацполіція Киянина підозрюють у вбивстві дружини отрутою / Фото: Нацполіція

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, невдовзі 60-річна жінка померла. За висновками судмедекспертизи, смерть настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.

Після цього чоловік забрав усі заощадження померлої та її машину Сузукі, сказавши рідним, що авто згоріло в Ірпені під час окупації.

«Зловмисник намагався привласнити її квартиру, а коли це йому не вдалось — забрав автомобіль загиблої та близько 20 тисяч доларів й переїхав до Волинської області», — додають у поліції.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства цивільної дружини та незаконного заволодіння автомобілем (частина 2 статті 115, частина 1 статті 289 Кримінального кодексу), а також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо суд визнає киянина винним, йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне.

Нагадаємо, у Києві за тиждень троє дітей потрапили до лікарні через отруєння наркотичними речовинами, які були у шоколаді.