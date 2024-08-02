Чоловіку, який у стані алкогольного сп’яніння під час сварки кинув гранату в дружину та сина повідомили про підозру. В результаті вибуху жінка померла, а син зазнав осколкових поранень.

Про це повідомляє київська обласна прокуратура та поліція Київської області.

За даними поліції, 57-річний п’яний чоловік прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина із сином. Через ревнощі у пари почалась сварка, під час якої чоловік підірвав гранату «РГД-5» в одній з кімнат будинку. Внаслідок вибуху жінка отримала ушкодження від яких пізніше загинула, а син зазнав осколкових поранень.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві, замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з бойовими припасами (пункт 5 частини 2 статті 115, частини 2 статті 15 пункту 1, 5 частини 2 статті 115, частини 1 статті 263 Кримінального Кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наслідки вибуху, фото: поліція Наслідки вибуху, фото: поліція

Нагадаємо, як у Херсоні місцевий житель кинув гранату на майданчик біля магазину, де відпочивали люди. Внаслідок вибуху є загиблі та поранені.