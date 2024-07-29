Колонія в Оленівці після обстрілу 29 липня 2022 року. Фото: Associated Press

Колишнім очільникам «Оленівської колонії», які причетні до загибелі українських військовополонених в одному із бараків у липні 2022 року, повідомили про підозру.

Як повідомляє Служба безпеки України, підозрюється колаборант Сергій Євсюков – ексочільник «Волноваської колонії ДНР» у селищі Оленівка та його колишній перший заступник – колаборант Дмитро Нейолов.

Зазначається, що обидва фігуранти перебували на «посадах», коли в ніч на 29 липня російська армія обстріляла територію окупаційної тюрми.

Унаслідок вогневого ураження, загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. При цьому 9 із них - через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 – отримали поранення.

«Обидва фігуранти усвідомлювали про наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов», — пише пресслужба.

СБУ наголосили, що у листопаді 2022 року, обох фігурантів окупанти «замінили на посадах». Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки України разом із Національною поліцією в Одесі затримала групу молодих людей, яких підозрюють у виконанні замовлення російської ФСБ на підпали військових автомобілів.