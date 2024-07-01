Мешканця Миколаївщини підозрюють у стрілянині / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У селі Лиса Гора у Первомайському райні Миколаївщини, 50-річний місцевий мешканець взявши мисливську рушницю, прийшов до будинку односельця, з яким був конфлікт, та декілька разів вистрелив, влучивши в автомобіль сусіда.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області, чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

Зазначається, що чоловік стріляв спочатку у повітря, а потім по машині сусіда, яка стояла у дворі. Ніхто не постраждав.

За словами правоохоронців, причиною такої поведінки стало бажання помститися знайомому за раніше виниклі конфлікти. Розібратись чоловік вирішив за допомогою рушниці. Поліцейські вилучили мисливську рушницю та дві гільзи, які направили на експертне дослідження.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство із застосуванням зброї», повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Суд обрав йомутримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 60 560 гривень. Досудове розслідування триває.

Мешканця Миколаївщини підозрюють у стрілянині / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Мешканця Миколаївщини підозрюють у стрілянині / Фото: Нацполіція Мешканця Миколаївщини підозрюють у стрілянині / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці невідомий підійшов до авто та вистрілив у чоловіка, який перебував там. Наразі правоохоронці намагаються знайти та затримати нападника.