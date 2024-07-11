Сергій Лебедєв (Лохматий), ілюстрація: СБУ

Російського «воєнкора» Сергія Лебедєва (Лохматого), який коригував удар ракетами РФ С-300 по багатоповерхівці в Миколаєві, заочно засудили до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство з'ясувало, що Лебедєв виконував завдання ФСБ за кількома напрямками, зокрема збирав розвіддані про Сили оборони та коригував російські повітряні атаки на цивільну інфраструктуру України.

Для цього засуджений залучав інформаторів через свій телеграм-канал. За допомогою одного з користувачів він скоригував удар російськими ракетами С-300 по багатоповерхівці в Миколаєві восени 2022 року.

Служба безпеки України повідомила, що Лебедєв працює на ФСБ як «позаштатний кореспондент» пропагандистського інформаційного агентства РИА Новости. В даний час він перебуває в тимчасово окупованому Донецьку.

«Також зрадник залучив до співпраці мешканця Закарпаття, який «зливав» агенту локації військових підрозділів у прикордонному регіоні. Одночасно Лебедєв брав активну участь у підготовці замовних сюжетів для кремлівських телеканалів. Там він поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті», – додали у пресслужбі СБУ.

Суд визнав Лебедєва винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зрадник заочно отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання почнеться з дати фактичного затримання фігуранта, додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала інформатора ФСБ, який влаштував у власній квартирі «спостережний пункт» за колонами ЗСУ.