Трамвайне депо у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

У Миколаєві з 4 березня почали набір на курси водіїв трамвая. Навчання триватиме на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Зазначається, що під час навчання майбутніх фахівців забезпечують:

Безкоштовне навчання;

Щомісячна стипендія 7 100 гривень;

Подальше офіційне працевлаштування;

Повний соціальний пакет;

Відкриття нової водійської категорії.

Тривалість навчання — 14 тижнів. Початок навчання — з 15 квітня.

Повідомляється, що запис на курси триватиме до 25 березня. З додатковими питаннями можна телефонувати за номером (099) 415-10-37 або звернутися до комунального підприємства за адресою: вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.

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