У Миколаєві з 4 березня почали набір на курси водіїв трамвая. Навчання триватиме на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
Про це повідомила пресслужба підприємства.
Зазначається, що під час навчання майбутніх фахівців забезпечують:
Тривалість навчання — 14 тижнів. Початок навчання — з 15 квітня.
Повідомляється, що запис на курси триватиме до 25 березня. З додатковими питаннями можна телефонувати за номером (099) 415-10-37 або звернутися до комунального підприємства за адресою: вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.
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У Миколаєві з 4 березня почали набір на курси водіїв трамвая. Навчання триватиме на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
Про це повідомила пресслужба підприємства.
Зазначається, що під час навчання майбутніх фахівців забезпечують:
Тривалість навчання — 14 тижнів. Початок навчання — з 15 квітня.
Повідомляється, що запис на курси триватиме до 25 березня. З додатковими питаннями можна телефонувати за номером (099) 415-10-37 або звернутися до комунального підприємства за адресою: вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.
Читайте статтю «НикВести» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».