Киянин викликав поліцію, бо забув, де припаркувався. Фото: Патрульна поліція

Киянин 1 травня викликав поліцію, оскільки не пам’ятав, де залишив свій автомобіль.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

«На лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що його авто викрали у Голосіївському районі. Поліцейські негайно прибули на місце, де зустрілися із заявником. Чоловік розповів, що не памʼятає, де припаркував свій автомобіль. Попросив патрульних допомогти розшукати його», — йдеться у повідомленні.

Патрульні обстежили прилеглу територію та знайшли автомобіль заявника на сусідній вулиці. Автівка була зачинена та не мала жодних пошкоджень. Заявник пояснив, що поспішав та забув де припаркувався.

Інспектори винесли на чоловіка постанову за статею 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

«Будьте свідомими! Можливо, під час опрацювання неправдивого виклику комусь дійсно буде потрібна допомога, а хибне повідомлення вартуватиме життя», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно мешканець Печерського району Києва викликав поліцію, бо йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга.

А мешканець селища Смига на Рівненщині викликав поліцію, бо заховав пакетик коноплі і не міг його знайти.