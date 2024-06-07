На Київщині внаслідок ворожого обстрілу сталося займання на промисловому об'єкті. Рятувальники намагаються приборкати вогонь.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 червня російсько-окупаційні війська атакували Київську область ракетами та безпілотниками, внаслідок чого сталася пожежа на промисловому об’єкті.
Станом на 8:00 ранку ліквідація пожежі все ще триває, повідомили в ДСНС.
«На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 6 червня Україну атакували 5 крилатими ракетами та 53 ударниими безпілотників типу Shahed.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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На Київщині внаслідок ворожого обстрілу сталося займання на промисловому об'єкті. Рятувальники намагаються приборкати вогонь.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 червня російсько-окупаційні війська атакували Київську область ракетами та безпілотниками, внаслідок чого сталася пожежа на промисловому об’єкті.
Станом на 8:00 ранку ліквідація пожежі все ще триває, повідомили в ДСНС.
«На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 6 червня Україну атакували 5 крилатими ракетами та 53 ударниими безпілотників типу Shahed.