Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

На Київщині внаслідок ворожого обстрілу сталося займання на промисловому об'єкті. Рятувальники намагаються приборкати вогонь.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 червня російсько-окупаційні війська атакували Київську область ракетами та безпілотниками, внаслідок чого сталася пожежа на промисловому об’єкті.

Станом на 8:00 ранку ліквідація пожежі все ще триває, повідомили в ДСНС.

«На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг», — йдеться у повідомленні.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі 6 червня Україну атакували 5 крилатими ракетами та 53 ударниими безпілотників типу Shahed.