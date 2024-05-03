В Одесі ліквідували масштабний call-центр. Фото: поліція

В Одесі ліквідували масштабний call-центр, працівники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Вказується, що в офісі працювали понад 70 осіб віком від 18 до 30 років. Незаконно отримавши банківські дані іноземців, шахраї вивели на підконтрольні рахунки майже 1,5 мільйона гривень. Серед потерпілих — клієнти банків США, Франції, Великобританії, Іспанії, Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн.

За матеріалами слідства, фігуранти купували в «DarkNet» бази даних клієнтів банківських установ з їхніми номерами карток, строком їх дії, CVV-кодами тощо. Після зловмисники телефонували чи писали їхнім власникам повідомлення про «виграш значних коштів», а для їх отримання необхідно було назвати код, зазначений в sms. Насправді це був одноразовий пароль перевірки, за допомогою якого зловмисники привʼязували картки потерпілих до своїх гаманців Apple та Google Pay і виводили кошти.

В Одесі ліквідували масштабний call-центр. Фото: поліція

Правоохоронці провели обшуки на території міста Києва, Сумської, Черкаської та Одеської областей, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з інформацією, яка підтверджує факт вчинення злочинів.

Чотирьом особам повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (частина 4 статті 185 Кримінального Кодексу України) та несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (частина 1 статті 361 Кримінального Кодексу України). Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області активізувалися шахраї, які телефонують підприємцям від імені податкової та пропонують відкупитися від перевірки.