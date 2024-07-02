У Грузії поблизу селища Дисвелі, що в Болніському муніципалітеті, розбився літак Су-25 під час планових військових навчань. Пілот загинув.
Про це з посиланням на Міноборони Грузії написало видання Новини Грузії.
Зазначається, що Міноборони Грузії підтвердило загибель пілота.
«Загиблий — пілот Сил оборони Кахабер Зурабашвілі. Розпочато розслідування. Міністерство висловило співчуття сім'ї та близьким загиблого», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Грузії набуває чинності закон «закон про іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу»). Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав документ.
У Грузії поблизу селища Дисвелі, що в Болніському муніципалітеті, розбився літак Су-25 під час планових військових навчань. Пілот загинув.
Про це з посиланням на Міноборони Грузії написало видання Новини Грузії.
Зазначається, що Міноборони Грузії підтвердило загибель пілота.
«Загиблий — пілот Сил оборони Кахабер Зурабашвілі. Розпочато розслідування. Міністерство висловило співчуття сім'ї та близьким загиблого», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Грузії набуває чинності закон «закон про іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу»). Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав документ.