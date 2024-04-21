У Львові виходили дівчинку, яка народилася з вагою 600 грамів, фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр

Із Львівського обласного перинатального центру виписали дівчинку, яка народилася із вагою 600 грамів. Лікарі виходжували її майже чотири місяці.

Про це центр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Новонародженій забезпечили апаратну вентиляцію легень та терміново доправили у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Там вона провела 75 днів під цілодобовим наглядом медиків.

Потім Владиславу-Марію перевели на другий етап виходжування, де дівчинці допомагали набирати вагу.

«Дитина 44 дні отримувала допоміжну респіраторну підтримку, пізніше ще 45 днів перебувала на високопотокових канюлях та на вільному потоці кисню через маску. Також з перших днів життя крихітка харчувалася донорським молоком з нашого Банку грудного молока», — йдеться у повідомленні.

На 85 день життя дівчинці провели операцію лазерної корекції сітківки обох очей, аби вберегти їй зір. А на 119 добу, після майже 4 місяців боротьби за життя немовляти, дівчинку виписали додому. На той момент дівчинка важила 2440 грамів та мала зріст 42 сантиметри.

Надалі за здоров'ям дитини спостерігатимуть лікарі відділення медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей під час регулярних оглядів.

Також у Львові медики успішно вживили стовбурові клітини трьом дітям, які мали порушення рухливості кінцівок.

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