Врятований військовий, фото: Перше медичне об'єднання Львова

У Львові в лікарні Святого Пантелеймона медики дістали з серця військового півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу.

Про це розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова.

42-річний Роман Кліза з Волині до повномасштабного вторгнення росіян працював водієм за кордоном. Після початку великої війни він приєднався до ЗСУ, був аеророзвідником. У грудні минулого року боєць зазнав важкого поранення.

Того дня один з його побратимів загинув, а самого військового доправили до шпиталю. Він пробув у комі дев’ять днів. Отямився він уже в лікарні Дніпра.

Після поранення Роман був 9 днів у комі у шпиталі Дніпра. Внаслідок важкої мінно-вибухової травми він зазнав пошкодження ділянки у правій частині мозку. Один з уламків снаряда застряг у грудній клітці чоловіка просто за міліметр від дуги аорти та трахеї.

Уламок, який був за міліметр від його серця, фото: Перше медичне об'єднання Львова Уламок, який був за міліметр від його серця, фото: Перше медичне об'єднання Львова

Після того як стан військового стабілізувався, його перевели до Львова, а саме — у відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин лікарні Святого Пантелеймона. Тут йому й провели операцію.

«Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту і дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг в стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує», – розповідає керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Нині військовий проходить реабілітацію – через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація.

Раніше лікарі витягнули уламок міни з серця 4-річної дівчинки, яка потрапила під російський удар.