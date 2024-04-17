В Україні 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти, ілюстраційне фото: Korosten

Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти, проте реальна кількість може бути більшою.

Про це він повідомив на заході «Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства задля їхнього звільнення».

«РФ викрадає цивільних ще з 2014 року. Ситуація значно загострилася після повномасштабного вторгнення. Цивільні піддаються різним формам насилля», — повідомив Дмитро Лубінець.

Наразі майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — це діти, цивільні та військові. Крім того, Україна верифікувала близько 1700 людей, яких незаконно затримала країна-агресор.

Додому вдалося повернути лише 147 цивільних заручників.

«Водночас ми робимо все можливе, щоб зрушити питання повернення цивільних із точки нуль. Зокрема, це у фокусі роботи Офісу Омбудсмана та одне із завдань пункту 4 Формули миру. Окрім цього, за ініціативи нашої інституції Україна створила Міжнародну платформу за звільнення незаконно затриманих РФ цивільних осіб», — зазначив Дмитро Лубінець.

Водночас за даними Нацполіції, в Україні зниклими безвісти є понад 50 тисяч людей.

Нагадаємо, в Миколаєві діє регіональний штаб з питань зниклих безвісти в особливих умовах. Родини зниклих на війні миколаївців можуть звернутися за безоплатною юридичною та психологічною допомогою.

Там розповіли про правила, яких слід дотримуватися родинам під час пошуку зниклого та що ні за яких умов не можна викладати інформацію про зниклого у соціальні мережі.