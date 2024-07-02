Мор риби на Одещині. Фото: екологічна інспекція

На Одещині у Хаджибейському лимані в районі села Паліївка зафіксували масовий мор риби. Фахівці відібрали проби води, щоб з’ясувати причини.

Про це повідомляють в Екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Вказується, що на березі виявлено піленгас. За результатами лабораторних досліджень стане відомо причина загибелі риби.

«Попередньо хочемо зазначити, що дане явище виникає щоліта через зменшення розчиненого кисню в воді в наслідок високої температури», — додають в екоінспекції.

Мор риби на Одещині. Фото: екологічна інспекція Мор риби на Одещині. Фото: екологічна інспекція

Нагадаємо, що екосистема річки Дунай через зміну клімату та людське втручання може погіршитися — зменшиться біорізноманіття та впаде рівень роди.