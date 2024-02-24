Укриття в одній з миколаївських шкіл. Архівне фото «НикВести»

В Україні – менш як 10% інклюзивних укриттів, до яких мають безперешкодний доступ люди з інвалідністю та маломобільні групи населення.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, передає Укрінформ.

«Ситуація з укриттями в Україні не дуже втішна. Ми маємо менше 10% об'єктів, які є інклюзивними. Загальний фонд укриттів близько 60 тисяч об'єктів, з них лише 5 тисяч об'єктів є інклюзивними», – сказав Тимур Ткаченко.

Він зауважив, що облаштування інклюзивного доступу до укриттів – це відповідальність місцевих органів влади. На це окремо гроші з бюджету не виділятимуть: власники захисних споруд цивільного захисту мають планувати свої бюджети таким чином, щоб не тільки робити ремонт в укриттях, а й додавати інклюзивні елементи.

«У нас створена Рада безбар'єрності. Цим питанням займається перша леді Олена Зеленська, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Є навіть радниця-уповноважена Президента України з питань безбарєрності Тетяна Ломакіна», – зауважив він.

Посадовець нагадав, що в Україні затвердили нові норми будівництва укриттів.

«Сьогодні всі укриття, які будуються та реконструюються, обов'язково мають бути інклюзивними. Це дуже важливо, оскільки людей з інвалідністю багато і їх буде більше, бо у нас триває повномасштабна війна», – сказав Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, впродовж 2024 року у навчальних закладах Баштанського району Миколаївської області планують облаштувати 65 укриттів.

Раніше повідомлялось, що суд зобов’язав підприємство привести у відповідність протирадіаційне укриття на території Очаківської громади.

Під час вивчення стану споруд цивільного захисту фахівці встановили, що протирадіаційне укриття, яке перебуває у власності підприємства та розраховане на близько 200 осіб, утримується в неналежному стані. Через це його не могли використовувати за призначенням, а власник приміщення не ремонтував його.