Укриття. Фото з відкритих джерел

Мер Кременчука Віталій Малецький пригрозив мешканцям міста, які обмальовують стіни укриттів у будинках, в тому числі «продуктам власної життєдіяльності».

Про це він сказав на засіданні виконкому, пише «Кременчуцька газета».

Журналісти поцікавилися у мера міста, на скільки реальна картина функціонування у Кременчуці укриттів, вказаних на онлайн-мапі захисних споруд. Мер відповів, що громадяни можуть самотужки це перевірити. Та додав, що того ж дня було прийняте рішення про до виділення коштів на ремонт укриття ще в одному будинку.

Водночас він додав, що це укриття мешканці використовують за призначенням, однак деякі люди займаються там вандалізмом.

— А деякі люди, які туди ходять, використовують стіни для розписів, а інколи в якості фарби використовують продукти власної життєдіяльності. Або пишуть на стінах зізнання в коханні, або ще щось. Там стоїть і система контролю доступу — коли його можна відкривати лише на час тривоги. Але і оцього часу вистачає оцим кільком невідомим для того, щоб руйнувати і плюндрувати усе, що там зроблене. Я думаю, що ми просто поставимо там якусь приховану камеру і покажемо на все місто цих покидьків, — сказав мер.

Нагадаємо, під час балістичного обстрілу Миколаєва 21 березня укриття на зупинках громадського транспорту були переповнені мешканцями міста, які ховалися від ворожої атаки. Відповідні світлини оприлюднив мері міста Олександр Сєнкевич, аби закликати містян не псувати їх.