Мешканець одного з сіл Первомайської громади, що на Миколаївщині помер від уламків вибухонебезпечного предмету.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Миколаївській області.
За даними поліції, 49-річний мешканець одного з сіл Первомайської громади намагався вдома розібрати вибухонебезпечний предмет. Боєприпас вибухнув у руках, від отриманих травм чоловік помер в кареті швидкої медичної допомоги.
Пізніше з’ясувалося, що постраждалий приніс додому дві бойові частини від протитанкової гранати та маршовий двигун. В поліції припускають, що він їх знайшов у полі. Також поліцейські з’ясували, що раніше чоловік притягувався до відповідальності за незаконне зберігання зброї та бойових припасів.
На місці вибуху правоохоронці вилучили вцілілі боєприпаси, щоб у подальшому знешкодити їх.
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Мешканець одного з сіл Первомайської громади, що на Миколаївщині помер від уламків вибухонебезпечного предмету.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Миколаївській області.
За даними поліції, 49-річний мешканець одного з сіл Первомайської громади намагався вдома розібрати вибухонебезпечний предмет. Боєприпас вибухнув у руках, від отриманих травм чоловік помер в кареті швидкої медичної допомоги.
Пізніше з’ясувалося, що постраждалий приніс додому дві бойові частини від протитанкової гранати та маршовий двигун. В поліції припускають, що він їх знайшов у полі. Також поліцейські з’ясували, що раніше чоловік притягувався до відповідальності за незаконне зберігання зброї та бойових припасів.
На місці вибуху правоохоронці вилучили вцілілі боєприпаси, щоб у подальшому знешкодити їх.
Нагадаємо як на Львівщині чоловік загинув через вибух гранати на вулиці.