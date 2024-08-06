Боєприпаси, фото: нацполіція

Мешканець одного з сіл Первомайської громади, що на Миколаївщині помер від уламків вибухонебезпечного предмету.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

За даними поліції, 49-річний мешканець одного з сіл Первомайської громади намагався вдома розібрати вибухонебезпечний предмет. Боєприпас вибухнув у руках, від отриманих травм чоловік помер в кареті швидкої медичної допомоги.

Пізніше з’ясувалося, що постраждалий приніс додому дві бойові частини від протитанкової гранати та маршовий двигун. В поліції припускають, що він їх знайшов у полі. Також поліцейські з’ясували, що раніше чоловік притягувався до відповідальності за незаконне зберігання зброї та бойових припасів.

На місці вибуху правоохоронці вилучили вцілілі боєприпаси, щоб у подальшому знешкодити їх.

Боєприпаси, фото: нацполіція Боєприпаси, фото: нацполіція

Нагадаємо як на Львівщині чоловік загинув через вибух гранати на вулиці.