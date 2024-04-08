Мешканець Первомайської громади, що на Миколаївщині, зберігав вдома майже три кілограми канабісу та понад 20 кілограмів коноплі. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Зазначається, що під час обшуку у будинку 41-річного місцевого мешканця правоохоронці знайшли майже 24 кілограми наркотичної речовини для власного вживання без мети продажу.
За даними Миколаївської обласної прокуратури, ціна на чорному ринку «наркозілля» складає понад мільйон гривень.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах».
За незаконне зберігання наркотиків йому загрожує до восьми років ув’язнення.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави в розмірі 60 560 гривень. Досудове розслідування триває.
Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що правоохоронці виявили та вилучили на присадибній ділянці мешканця Миколаївщини рослини коноплі, а в будинку — 10 кілограмів готового до вживання канабісу. За словами 47-річного чоловіка, наркозілля він вирощував та зберігав для власного вживання.
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Мешканець Первомайської громади, що на Миколаївщині, зберігав вдома майже три кілограми канабісу та понад 20 кілограмів коноплі. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Зазначається, що під час обшуку у будинку 41-річного місцевого мешканця правоохоронці знайшли майже 24 кілограми наркотичної речовини для власного вживання без мети продажу.
За даними Миколаївської обласної прокуратури, ціна на чорному ринку «наркозілля» складає понад мільйон гривень.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах».
За незаконне зберігання наркотиків йому загрожує до восьми років ув’язнення.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави в розмірі 60 560 гривень. Досудове розслідування триває.
Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що правоохоронці виявили та вилучили на присадибній ділянці мешканця Миколаївщини рослини коноплі, а в будинку — 10 кілограмів готового до вживання канабісу. За словами 47-річного чоловіка, наркозілля він вирощував та зберігав для власного вживання.