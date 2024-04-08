Мешканцю Миколаївщини загрожує до 8 років за зберігання наркотиків / Фото: Поліція Миколаївської області

Мешканець Первомайської громади, що на Миколаївщині, зберігав вдома майже три кілограми канабісу та понад 20 кілограмів коноплі. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що під час обшуку у будинку 41-річного місцевого мешканця правоохоронці знайшли майже 24 кілограми наркотичної речовини для власного вживання без мети продажу.

Мешканцю Миколаївщини загрожує до 8 років за зберігання наркотиків / Фото: Поліція Миколаївської області Мешканцю Миколаївщини загрожує до 8 років за зберігання наркотиків / Фото: Поліція Миколаївської області Мешканцю Миколаївщини загрожує до 8 років за зберігання наркотиків / Фото: Поліція Миколаївської області

За даними Миколаївської обласної прокуратури, ціна на чорному ринку «наркозілля» складає понад мільйон гривень.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах».

За незаконне зберігання наркотиків йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави в розмірі 60 560 гривень. Досудове розслідування триває.

Мешканцю Миколаївщини загрожує до 8 років за зберігання наркотиків / Фото: Поліція Миколаївської області Мешканцю Миколаївщини загрожує до 8 років за зберігання наркотиків / Фото: Поліція Миколаївської області Мешканцю Миколаївщини загрожує до 8 років за зберігання наркотиків / Фото: Поліція Миколаївської області

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили та вилучили на присадибній ділянці мешканця Миколаївщини рослини коноплі, а в будинку — 10 кілограмів готового до вживання канабісу. За словами 47-річного чоловіка, наркозілля він вирощував та зберігав для власного вживання.