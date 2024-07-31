Засуджений. Фото: СБУ Вирок суду. Ілюстративне фото Мешканця Южноукраїнська, який інформував російські спецслужби про оборону Південноукраїнської АЕС отримав термін ув’язнення.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, засудженим виявився 37-ми річний місцевий мешканець. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Talegram-каналів.

Зловмисник збирав та передавав РФ інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.

«Їх цікавили точні координати розміщення військових формувань, які забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнськ. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів», — сказано в повідомленні.

Листування. Фото: СБУ Листування. Фото: СБУ Листування. Фото: СБУ

За виконані завдання, чоловік отримував гроші від російських «кураторів». За попередніми оцінками, загалом він «заробив» близько 9 тисяч гривень. Правоохоронці мешканця під час спроби передати координати і фотографії одного з військових об’єктів. У нього вилучили мобільний телефон з доказами.

На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав зловмисника винним за частині 3 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу України. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив зловмиснику 8 років тюрми.

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