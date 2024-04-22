На Миколаївщині спіймали чоловіка, який завантажував пісок у стихійному кар’єрі без дозвільних документів.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

На Миколаївщині спіймали чоловіка, який завантажував пісок без дозвільних документів. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що 19 квітня у стихійному кар’єрі неподалік від міста Новий Буг (Баштанський район Миколаївської області) держінспектори виявили чоловіка, який здійснював забір піску у кузов транспортного засобу, не маючи спеціального дозволу на користування надрами.

Через порушення природоохоронного законодавства він сплатить штраф до бюджету територіальної громади у сумі 1700 гривень.

Нагадаємо, 10 квітня у стихійному кар’єрі біля села Старогорожене Баштанського району спіймали іншого мешканця області. У нього також не було спеціального дозволу на користування надрами.