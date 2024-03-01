Мешканця Миколаївщини підозрюють у продажі метадону / Фото: Нацполіція Миколаївської області

Мешканеця райцентру підозрюють у продажі пігулок метадону серед знайомих у Вознесенську, що на Миколаївщині. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

За даними Головного управління поліції у Миколаївській області, у ході досудового розслідування правоохоронці довели причетність 42-річного чоловіка до трьох фактів збуту наркозасобів. Він продавав метадон серед вузького кола знайомих по 500 гривень за декілька пігулок.

Під час обшуку чоловіка, у нього знайшли наркотичні пігулки. Його затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин у великих розмірах».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Наразі чоловік знаходиться під вартою. Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків до підозрюваного, а також інших осіб, які можуть бути причетні до цього. Досудове розслідування триває.

Мешканця Миколаївщини підозрюють у продажі метадону / Фото: Нацполіція Миколаївської області Мешканця Миколаївщини підозрюють у продажі метадону / Фото: Нацполіція Миколаївської області

Раніше також повідомлялось, що у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у продажі психотропних речовин через «закладки».