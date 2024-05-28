Мешканця Миколаївщини судитимуть за замах на вбивство. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Мешканця селища Первомайське Миколаївського району судитимуть за обвинуваченням у замаху на вбивство двох своїх односельців, а також зберігання боєприпасів без дозволу.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у березні 2024 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт зі своїм односельцем, після чого зайшов до його дому та кинув гранату. В цей час у домі, крім власника знаходилася ще одна людина.

Внаслідок вибуху потерпілі отримали тілесні ушкодження, один з них тяжкі.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше у Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за незаконне поводження з гранатою. Також у чоловіка вдома знайшли набої.