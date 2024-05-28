Мешканця селища Первомайське Миколаївського району судитимуть за обвинуваченням у замаху на вбивство двох своїх односельців, а також зберігання боєприпасів без дозволу.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, у березні 2024 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт зі своїм односельцем, після чого зайшов до його дому та кинув гранату. В цей час у домі, крім власника знаходилася ще одна людина.
Внаслідок вибуху потерпілі отримали тілесні ушкодження, один з них тяжкі.
За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Раніше у Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за незаконне поводження з гранатою. Також у чоловіка вдома знайшли набої.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Мешканця селища Первомайське Миколаївського району судитимуть за обвинуваченням у замаху на вбивство двох своїх односельців, а також зберігання боєприпасів без дозволу.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, у березні 2024 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт зі своїм односельцем, після чого зайшов до його дому та кинув гранату. В цей час у домі, крім власника знаходилася ще одна людина.
Внаслідок вибуху потерпілі отримали тілесні ушкодження, один з них тяжкі.
За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Раніше у Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за незаконне поводження з гранатою. Також у чоловіка вдома знайшли набої.