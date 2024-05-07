Мешканця Миколаївщини відправили до в'язниці за тяжкі тілесні. Фото з відкритих джерел

Мешканця Березнегуватської громади Миколаївщини засудили до семи років тюрми за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Суд визнав винним 53-річного чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому (частина 1 статті 121 КК України).

Його засудили до семи років позбавлення волі.

У судовому засіданні доведено, що у червні 2023 року чоловік, розпиваючи алкогольні напої із своїм 55-річним знайомим, на ґрунті неприязних відносин, молотком наніс не менше трьох ударів в голову потерпілому, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Стороною обвинувачення провину чоловіка доведено в повному обсязі. Вирок наразі не набрав законної сили.

Нагадаємо, до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.