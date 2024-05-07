Мешканця Березнегуватської громади Миколаївщини засудили до семи років тюрми за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Суд визнав винним 53-річного чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому (частина 1 статті 121 КК України).
Його засудили до семи років позбавлення волі.
У судовому засіданні доведено, що у червні 2023 року чоловік, розпиваючи алкогольні напої із своїм 55-річним знайомим, на ґрунті неприязних відносин, молотком наніс не менше трьох ударів в голову потерпілому, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.
Стороною обвинувачення провину чоловіка доведено в повному обсязі. Вирок наразі не набрав законної сили.
Нагадаємо, до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.
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Мешканця Березнегуватської громади Миколаївщини засудили до семи років тюрми за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Суд визнав винним 53-річного чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому (частина 1 статті 121 КК України).
Його засудили до семи років позбавлення волі.
У судовому засіданні доведено, що у червні 2023 року чоловік, розпиваючи алкогольні напої із своїм 55-річним знайомим, на ґрунті неприязних відносин, молотком наніс не менше трьох ударів в голову потерпілому, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.
Стороною обвинувачення провину чоловіка доведено в повному обсязі. Вирок наразі не набрав законної сили.
Нагадаємо, до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.